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Spor

Fenerbahçe'de Lugano mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacağı Lugano için hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam ediyor.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 13:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Lugano mesaisi devam ediyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Salı günü İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada idmanın pas, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Lugano maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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