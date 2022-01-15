Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Ortalık yıkıldı

star.com.tr 15 Ocak 2022 Cumartesi 21:28 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 21:28

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maçta gündem oldu. Fenerbahçe'nin yediği golde hata yaparak kaleci Berke Özer'in dengesinin bozulmasına neden olan Luiz Gustavo, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki çekti.

LUIZ GUSTAVO, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 80. dakikada Jose Sosa'nın yerine giren Luiz Gustavo, oyuna girdikten 1 dakika sonra sarı-lacivertlilerin yediği golde kaleci Berke Özer'in dengesinin bozulmasına neden olarak tepki çekti. 34 yaşındaki Luiz Gustavo, bu sezon sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

LUIZ GUSTAVO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon sarı-lacivertli forma ile 20 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistle takıma katkı sağladı. Gustavo, Fenerbahçe kariyerinde ise toplam 88 maçta görev alırken 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Taraftarların Luiz Gustavo tepkileri: