Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi! Faturayı kestiler

Takvim 21 Mart 2022 Pazartesi 20:15 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 20:15

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Erol bulut döneminde takımın vazgeçilmez ismi olan Luiz Gustavo, yaşadığı sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Süper Lig'de son 11 lig maçında sadece 10 dakika sahada kalan Luiz Gustavo ile sezon sonu yolların ayrılmasının planlandığı iddia edildi. 34 yaşındaki Brezilyalı orta saha, bu sezon 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.

LUIZ GUSTAVO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sarı-lacivertlilerin 2019'un yaz aylarında 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, bu sezon kayıplara karıştı. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de sakatlıklardan belini doğrultamayan tecrübeli oyuncuyla sezon sonu yolların ayrılması planlanıyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Yolların ayrılması planlanan Luiz Gustavo'nun sarı-lacivertli takımla 2023'ün yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılma konusunda kararının ne olduğu henüz bilinmiyor.

ERSUN YANAL VE EROL BULUT'UN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Luiz Gustavo, Ersun Yanal ve Erol Bulut'un yönetiminde ilk 11'in vazgeçilmezi olmuş geçtiğimiz iki sezonda yalnızca 15 resmi karşılaşmada kart cezaları ve sakatlıklar nedeniyle forma giyememişti.

LUIZ GUSTAVO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 20 karşılaşmanın 18'inde ilk 11'de görev alan Luiz Gustavo, yalnızca 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlayabildi. Fenerbahçe kariyerinde ise toplam 89 resmi maça çıkan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 gol ve 3 asist yapabildi.