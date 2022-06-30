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Spor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi

Fenerbahçe Yönetimi, Luiz Gustavo ile yapılan maaş indirimi veya sözleşme feshiyle ilgili görüşmelerinden olumlu sonuç alamadı.

Sabah30 Haziran 2022 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 4 milyon avro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olan Luiz Gustavo, yönetimin tüm taleplerini geri çeviriyor.

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LUIZ GUSTAVO FESİHE VE İNDİRİME YANAŞMIYOR

Sabah'ın haberine göre; 1 yıl daha mukavelesi bulunan 34 yaşındaki Brezilyalı ön libero, önce sözleşmeyi feshetmek istemediğini bildirdi. Ardından maaşında indirim talebinde bulunan kulübe olumsuz yanıt verdi.

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BOTAFOGO İLE LUIZ GUSTAVO PAZARLIĞI

Deneyimli oyuncuya takım arayan sarı-lacivertliler, ülkesinden Botafogo ile masaya oturdu. Brezilya kulübü, Gustavo'ya talip olurken şartları, "Bonservis vermeyiz, ayrıca maaşının en fazla yarısını öderiz" şeklinde belirledi. Fenerbahçe ise bu teklifi beklemeye aldı.

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