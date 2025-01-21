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Spor

Fenerbahçe'de Lyon mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı

IHA21 Ocak 2025 Salı 14:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Lyon mesaisi başladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa ekibi Lyon ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılarak pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Adana Demirspor maçının ilk 11'inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, rejenerasyon çalışmaları yaparak antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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