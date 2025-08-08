İSTANBUL 30°C / 22°C
Spor

Fenerbahçe'de Marcel Sabitzer sürprizi! Menajerler aracılığıyla önerildi

Borussia Dortmund'un yıldızı Marcel Sabitzer, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Jose Mourinho ve Devin Özek transferi birlikte değerlendiriyor.

8 Ağustos 2025 Cuma 09:01
Fenerbahçe'de Marcel Sabitzer sürprizi! Menajerler aracılığıyla önerildi
Kanat ve Orta saha bölgeleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin orta saha transfer listesine dahil olan son isim Borussia Dortmund'un yıldızı Marcel Sabitzer oldu.

MENAJERLER ÖNERDİ

Alman basının haberine göre; Jobe Bellingham, Daniel Svensson ve Yan Couta transferlerini gerçekleştiren Borussia Dortmund'un, kadrosuna yeni isimler dahil edebilmesi için oyuncu satışı yapması gerektiğini belirtti. Avusturyalı oyuncunun, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi.

KARAR MOURINHO VE ÖZEK'İN

Marcel Sabitzer için harekete geçilme konusunu Jose Mourinho ve Devin Özek'in birlikte değerlendirdiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 43 maçta forma giyen Sabitzer, 1 asist kaydetti.

