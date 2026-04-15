Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi!

Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Nisan Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

MARCO ASENSIO'NUN DURUMU

Beşiktaş ile oynanan derbi maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Kayserispor deplasmanında takımdan uzak kalan Marco Asensio'nun tedavisi devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre; Tecrübeli futbolcunun, Çaykur Rizespor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor. Bir süredir formasından uzak kalan İsmail Yüksek, takımla birlikte çalıştı. Aktif dinlenme süreci geçiren Milan Skriniar ise özel program eşliğinde bireysel olarak saha çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.