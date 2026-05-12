Fenerbahçe'de Mason Greenwood sesleri

Fenerbahçe'de taraftarın gözdesi Marsilya'dan Mason Greenwood...

Fenerbahçeli taraftarlar, Marsilya'nın gözden çıkardığı 24 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Greenwood için iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye çağrıda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da bu sezon 44 maçta süre bulan Greenwood, 26 gol attı ve 10 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON EURO

Marsilya ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Greenwood, güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.