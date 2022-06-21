İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2022 Salı / 22 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3554
  • EURO
    18,2937
  • ALTIN
    1024.08
  • BIST100
    2575.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Mbwana Samatta yolcu! İki teklif var
Spor

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta yolcu! İki teklif var

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Royal Antwerp'te geçiren Mbwana Samatta'ya iki talip çıktı. Suudi Arabistan Ligi'nden iki takımın Mbwana Samatta için Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı iddia edildi. İşte detaylar...

21 Haziran 2022 Salı 18:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin geçen sezon Royal Antwerp'e kiraladığı santrfor Mbwana Samatta'ya iki talip çıktı. Suudi Arabistan Ligi'nden iki ekip 29 yaşındaki golcüye talip oldu.

ARAP TAKIMLARI TALİP OLDU

2024'e kadar sarı-lacivertlilerde kontratı bulunan Samatta'nın yıllık net maaşı 2.4 milyon euro. Samatta'nın tüm maaşını karşılamak şartıyla bir yıllığına bedelsiz kiralamayı düşünen Suudi Arabistan Ligi temsilcileri kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye teklif yapacak.

MBWANA SAMATTA'NIN KARNESİ

Samatta, geçen sezon Antwerp forması ile 41 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

2020-21 sezonunda Aston Villa'dan zorunlu satın alma ile kiralık transfer edilen Samatta için Fenerbahçe İngiliz kulübüne bu sezon başında 6 milyon Euro ödedi. Fenerbahçe'de 1 sezon geçiren tecrübeli isim 33 karşılaşmada forma giyerken 6 gol kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.