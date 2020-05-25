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Spor

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio sürprizi

Fenerbahçe, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'yu teknik ekipte göreve getirdiğini duyurdu.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:23 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:26
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Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun A takım teknik ekibinde göreve başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır. Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar 'hoş geldin' diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

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