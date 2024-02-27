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Spor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş fırtınası! Kariyer sezonunu yaşıyor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş fırtınası esiyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle son haftaların yükselen ismi olan Mert Hakan Yandaş, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. İşte detaylar...

Fanatik27 Şubat 2024 Salı 10:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş fırtınası! Kariyer sezonunu yaşıyor
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Fenerbahçe'ye geldiği günden beri taraftarların büyük bir beklenti içerisinde olduğu Mert Hakan Yandaş, inişli çıkışlı performans grafiğiyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Ancak, tüm yaşananlara rağmen pes etmediğini gözler önüne serdi. Fenerbahçe'nin yeni kahramanı olan yıldız oyuncu, Kasımpaşa maçında gösterdiği mücadeleyle alkış topladı. Maçın ardından da takımına olan güvenini yaptığı açıklamalarla bir kez daha kanıtladı.

EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR

Fenerbahçe'de birçok oyuncu kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Ancak Mert Hakan için işler hiç de iyi başlamadı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle 29 yaşındaki futbolcu uzun süre formasından uzak kaldı. Mert Hakan, Kayseri maçının son anlarında oyuna girerek sahalara döndü ancak onun başlattığı itirazlar sonunda hem kendisi hem Fred oyundan atıldı.

PES ETMEDİ, SAVAŞTI....

Bu olay sonrası Mert Hakan Yandaş tamamen gözden düştü. Ama o pes etmedi. Ara transfer döneminde gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu, Mert Hakan kalıp savaşmayı tercih etti. Sonunda mücadelesinin meyvelerini topladı. Rize maçında sonradan oyuna girip geri dönüşte büyük pay sahibi olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, son Kasımpaşa mücadelesinde de harika frikik golüyle geri dönüş kıvılcımını yaktı. Mert Hakan Yandaş, sezonun en kritik bölümünde takımını sırtladı ve artık rekabette iddialı olduğunu gösterdi.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Mert Hakan Yandaş, bu sezon çıktığı 18 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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