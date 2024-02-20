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  • Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gözünü ilk 11'e dikti
Spor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gözünü ilk 11'e dikti

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor'a karşı müthiş bir performans ortaya koyan Mert Hakan Yandaş, gözünü ilk 11'e dikti.

Fanatik20 Şubat 2024 Salı 10:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gözünü ilk 11'e dikti
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Mert Hakan Yandaş, orta sahadaki kalabalık rotasyon nedeniyle ara transfer döneminde ayrılığın eşiğine kadar gelmişti.

Mert Hakan takımda kaldı, zorlu Rizespor maçındaki geri dönüşün mimarlarından biri oldu.

29 yaşındaki futbolcu, 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, 2 şut pası verip 1 asist yaptı. Mert Hakan Yandaş, istatistiklerinin yanı sıra saha içinde arkadaşlarını da ateşleyen mücadeleci yapısıyla ilk 11 için artık ciddi bir aday olduğunu gösterdi.

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 718 dakika süre alan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

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