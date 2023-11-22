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Spor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için yeni sözleşme yolda

Sezon sonunda Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan olan 29 yaşındaki deneyimli futbolcu Mert Hakan Yandaş için yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Oyuncunun da sarı lacivertli ekipte kariyerine devam etmek istediği biliniyor.

Fanatik22 Kasım 2023 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için yeni sözleşme yolda
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Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemine yönelik çalışmalar sürerken takımda sözleşmesi bitecek oyuncular için de harekete geçildi. Yönetim ilk olarak yerli futbolcusu için kolları sıvadı.

Ali Koç'un, "Bizim generalimiz. Saha içi, saha dışı savaşıyor" dediği Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetimin 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratını uzatmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

'EVET' DEMESİ BEKLENİYOR

Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi çok isteyen Mert'in, yeni teklife kısa sürede 'evet' demesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Sarı lacivertliler, 2020'de başarılı orta saha oyuncusunu Galatasaray'ın elinden kaparak Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer etmişti. Mert Hakan, Çubuklu'yla çıktığı 106 resmi maçta 7 gol, 16 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon ise sık sık sakatlıklarla boğuştu.

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