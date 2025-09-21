İSTANBUL 26°C / 19°C
  • Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, oyunu kullandı
Spor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, oyunu kullandı

Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, saat 10.00'da başlayan başkanlık seçiminde oyunu kullandı.

21 Eylül 2025 Pazar 12:46
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, oyunu kullandı
Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, başkanlık için oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi yapılıyor. Saat 10.00'da başlayan oy kullanma için kongre üyeleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında kurulan sandıklarda oyunu kullanıyor.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş da erken saatlerde alana geldi. Kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Mert Hakan, daha sonra sandığa gelerek oyunu kullandı.

