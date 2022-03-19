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Spor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu yok

Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, takımdaki yerlerini alamayacak.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 09:44 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 09:44
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.

Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

MERT HAKAN VE FERDİ FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de 2 futbolcu, Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, takımdaki yerlerini alamayacak.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftada Yukatel Kayserispor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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