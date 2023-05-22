Fenerbahçe'de Mert Müldür, liste başı!

Adı sık sık 3 Büyükler için transfer haberleriyle anılan ve son olarak Galatasaray'ın takibe aldığı Mert Müldür, Fenerbahçe'nin de listesine girdi.

Asıl görev yeri sağ bek olan ancak stoper ve sol bekte de forma giyebilen milli futbolcu ve kulübü Sassuolo ile pazarlıklar başlatıldı.

Bu sezon ciddi sakatlıklarla boğuşan 24 yaşındaki oyuncunun kariyerine yeni bir başlangıç yapmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine olumlu dönüş yaptığı öğrenildi.

İtalyan kulübü de sözleşmesinin son silk görüşmede Fenerbahçe cephesinin 2.5 milyon Euro önerdiği, Çizme temsilcisinin ise 5 milyon Euro'luk bonservis beklentisi içinde olduklarını ilettiği aktarıldı.enesine girecek olan futbolcudan para kazanmak istediği için satmaya hazır.

Jesus'un transferine onay verdiği Mert için görüşmelerin devam edeceği ve ortak bir noktada buluşulmasının hedeflendiği kaydedildi.

LİGDE SADECE 7 DAKİKA OYNADI

Bu sezon ayak bileğinden yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 30 maç kaçıran Mert Müldür, Serie A'da sadece 1 karşılaşmada 7 dakika görev yaptı.

İtalya Kupası'nda da 1 mücadelede 45 dakika sahada kalan milli futbolcu, hiç skor katkısı veremedi. Piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, yeni sezonda yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.