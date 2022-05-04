Bitti bu iş! Mesut Özil imzayı resmen atıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve geleceği merak konusu olan Mesut Özil kararını verdi. Mesut Özil'in sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayamaması halinde MLS'e gideceği iddia edildi.

MESUT ÖZİL'DEN GÖRÜŞME TALEBİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan yıldız oyuncu Mesut Özil, görüşme talebinde bulundu. Ancak başkan Ali Koç bu talebe olumlu geri dönüş yapmadı.

KARARINI VERDİ

Haberde Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşma sağlanamaması halinde MLS'e gideceği belirtildi. Öte yandan 33 yaşındaki yıldız oyuncunun sarı-lacivertliler ile 2024'ün yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 33 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.