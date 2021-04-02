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Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla sürdürdü.

DHA02 Nisan 2021 Cuma 21:07 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 21:07
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Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 17.30'da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti. Çift kale yapılan maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara başladı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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