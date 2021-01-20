20 Ocak 2021 Çarşamba 11:34 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:50

Fenerbahçe devre arasında takıma bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. TRT Spor’un haberine göre Sarı-Lacivertliler, Rabotnicki’nin 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Luka Stankovski’nin transferi için Makedon ekibiyle resmi görüşmelere başladı.

Ön libero ve 10 numara bölgesinde de görev alabilen genç futbolcunun kulübüyle 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

MÜTHİŞ BİR SEZON GEÇİRİYOR

1.90 boyundaki orta saha oyuncusu Luka Stankovski, bu sezon Rabotnicki formasıyla ligde çıktığı 15 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.