İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2021 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4534
  • EURO
    9,0416
  • ALTIN
    444.737
  • BIST100
    1558.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Mesut Özil sonrası bir uçak daha iniyor
Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil sonrası bir uçak daha iniyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Rabotnicki'de forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Luka Stankovski'nin transferi için Makedonya ekibiyle resmi görüşmelere başladı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 11:34 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:50
ABONE OL

Fenerbahçe devre arasında takıma bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. TRT Spor’un haberine göre Sarı-Lacivertliler, Rabotnicki’nin 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Luka Stankovski’nin transferi için Makedon ekibiyle resmi görüşmelere başladı.

Ön libero ve 10 numara bölgesinde de görev alabilen genç futbolcunun kulübüyle 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

MÜTHİŞ BİR SEZON GEÇİRİYOR

1.90 boyundaki orta saha oyuncusu Luka Stankovski, bu sezon Rabotnicki formasıyla ligde çıktığı 15 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.