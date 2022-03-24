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Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

24 Mart 2022 Perşembe 15:04 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 15:23
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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur."

MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Mesut Özil'in, sarı lacivertli takımın Süper Lig'de son oynadığı Konyaspor maçında devre arasında oyundan alındığı için, Ozan Tufan'ın ise aynı maçta son dakikada oyuna dahil edildiği için teknik direktör İsmail Kartal'a çok sert tepki gösterdiği öğrenildi. İki futbolcu hakkında alınan kadro dışı kararının gerekçesinin Kartal'a gösterilen bu sert tepkilerin olduğu ileri sürüldü.

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Fenerbahçe forması altında 37 maça çıkan Mesut 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ozan Tufan ise sarı-lacivertli forma ile bu sezon 18 maçta görev alırken gol ya da asist üretemedi.

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