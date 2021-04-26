26 Nisan 2021 Pazartesi 22:41 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 22:43

Mesut Özil, 2013'ten bu yana forma giydiği Premier Lig kulübü Arsenal'dan, 25 Ocak günü resmen ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atmıştı. 'Çocukluk hayalim' dediği Fenerbahçe'ye 32 yaşında kavuşan Mesut Özil, gurbetçi vatandaşlarımızın deyişiyle vatanı Türkiye'ye de 'kesin dönüş' yapmıştı.

"ARSENAL ÖDÜYOR"

Bugün İngiliz basınında Mesut Özil'in bu sezon aldığı maaşla ilgili bir haber çıktı. Spor Arena'nın aktardığı haberde, The Athletic yazarı David Orstein, Mesut Özil'in maaşının %90'dan çoğunu hala Arsenal'in ödediğini ve haziran sonuna kadar bu şekilde devam edeceğini ifade etti. Mesut Özil, eski kulübünden haftalık 350 bin pound kazanıyordu.

"BU SEZON PARA ÖDENMEYECEK"

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile sözleşme imzalanmasıyla ilgili yapılan KAP bildirisinde 3,5 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcuya bu sezon için herhangi bir ücret verilmeyeceğini, gelecek 3 yılda ise yıllık 3 milyon Euro ödeneceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil için yaptığı KAP bildirimi şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN AYINDA BİTİYORDU

Mesut Özil'in eski kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi, Haziran ayında sona eriyordu. Londra ekibinde teknik direktör Arteta ile yıldızı bir türlü barışmayan Mesut, sezonun ilk yarısında önce yedek bekletilmiş ardından da kadro dışı bırakılmıştı.