13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:07 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:14

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat edildi. Tecrübeli futbolcunun dizinde menisküs yırtığı ve kist belirlendi. Mevlüt Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç, menisküs ameliyatı oldu.

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcularından Mevlüt Erdinç, bugün bıçak altına yattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki santrfor, menisküs operasyonu geçirdi.

Konu hakkında sarı-lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:

"Futbolcumunuz Mevlüt Erdinç’in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu, sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemizde başarışı bir ameliyat geçirmiştir."

Sarı lacivertli takımda dün oynanan Sivasspor maçında da Tolgay Arslan ve Simon Falette sakatlanmıştı.