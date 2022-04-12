Fenerbahçe'de Miha Zajc fırtınası

Vitor Pereira'nın ısrarla takımda kalmasını istediği ve Portekizli adamın döneminde de zaman zaman iyi performanslar gösteren Miha Zajc, İsmail Kartal yönetiminde ise ciddi bir çıkış sağladı.

Derbi maçında kaydettiği gol ile ligdeki gol sayısını 8'e çıkaran Zajc, bu gollerin 5 tanesini İsmail Kartal döneminde kaydetti.

Comparisonator'un verilerine göre 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin derbi maçında kazandığı 54 topun 6'sına imza attı. Bu alanda takımın en iyi isimlerinden birisi olan Zajc, girdiği 9 ofansif 1-1'in de 4 tanesini kazanma başarısı gösterdi.