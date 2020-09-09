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Spor

Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin Brescia'dan kadrosuna kattığı Miha Zajc İtalya'ya geri dönüyor. Sarı lacivertliler Genoa ile anlaşma sağladı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 18:22 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:26
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İtalya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Genoa, Miha Zajc'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerin 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu talebinde indirime gittiği ve Sloven futbolcunun 3 milyon euro opsiyonla Serie A ekibine kiralanacağı belirtildi.

OPSİYON ZORUNLU SATIN ALMA

Ayrıca haberde opsiyonun zorunlu satın alma şeklinde olduğu ve Zajc'ın Genoa ile 4 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma yapacağı vurgulandı.

Fenerbahçe ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde 27 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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