09 Eylül 2020 Çarşamba 18:22 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:26

İtalya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Genoa, Miha Zajc'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerin 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu talebinde indirime gittiği ve Sloven futbolcunun 3 milyon euro opsiyonla Serie A ekibine kiralanacağı belirtildi.

OPSİYON ZORUNLU SATIN ALMA



Ayrıca haberde opsiyonun zorunlu satın alma şeklinde olduğu ve Zajc'ın Genoa ile 4 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma yapacağı vurgulandı.

Fenerbahçe ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde 27 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.