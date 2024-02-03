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Spor

Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki seçenek kaldı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Sloven futbolcu Miha Zajc'ın geleceği için iki seçenek kaldı.

3 Şubat 2024 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Miha Zajc için iki seçenek kaldı
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Fenerbahçe, ara transfer dönemini hareketli geçiriyor. Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan isimlerden olan Miha Zajc'ın geleceği merak ediliyordu. Avrupa'da transfer sezonun kapanmasıyla Miha Zajc'ın beş büyük lige gitme şansı da kalmadı.

YA SATILACAK YA DA LİSANSI DONDURULACAK

Sloven oyuncuyu kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, Zajc'ın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmesini bekliyor. Aksi bir durum yaşanması halinde ise tecrübeli oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 2 gole imzasını attı.

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