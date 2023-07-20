İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9371
  • EURO
    30,2758
  • ALTIN
    1716.08
  • BIST100
    6626.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Miha Zajc için kritik gün!
Spor

Fenerbahçe'de Miha Zajc için kritik gün!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kontratı biten Miha Zajc için düğmeye bastı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği Zajc için sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun temsilcileri ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirilecek.

20 Temmuz 2023 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Miha Zajc için kritik gün!
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, bu kez Miha Zajc için harekete geçti.

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren Miha Zajc, Avrupa'dan teklifler almasına rağmen, henüz geleceğiyle ilgili kararını vermedi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği 29 yaşındaki Mihza Zajc'ın temsilcisi İstanbul'a geldi. Yapılacak görüşmede, Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile devam edip etmeyeceği netleşecek.

Kısa bir süre önce Miha Zajc için açıklama yapan İsmail Kartal, "Zajc'ı aradım ve kendisiyle görüştüm. Avrupa'da büyük liglerden teklifler olduğunu söyledi. Benim gelmemin ardından 'Bana zaman verin' dedi. Şu anda düşünme aşamasında. Ayrılırsa, B planımız var." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe yönetimi, yapılacak transfer görüşmesinde anlaşma sağlayamaması halinde, listedeki diğer isimler için görüşmeler başlayacak.

Sarı-lacivertli formayla 102 resmi maça çıkan Miha Zajc, 18 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.