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Spor

Fenerbahçe'de Miha Zajc krizi! Direkt bileti kesildi

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşmesini yenileyen Miha Zajc, beklentileri karşılayamadı. Sarı lacivertli kulüp, Miha Zajc ile yollarını ayırmak isterken, oyuncu bu duruma sıcak bakmıyor.

30 Ocak 2024 Salı 19:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Miha Zajc krizi! Direkt bileti kesildi
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İsmail Kartal, sezon başında Fenerbahçe'ye gelişiyle takımda bazı oyuncuları geri kazanmak istedi. Tecrübeli hocanın isteğiyle sözleşmesi yenilenen Miha Zajc, bir türlü beklentileri karşılayamadı. İnişli çıkışları performansıyla teknik ekibin takdirini kazanamayan Slovak oyuncu ile yolların ayrılması an meselesi.

MİHA ZAJC AYRILMAK İSTEMİYOR!

Fenerbahçe yönetimi, Miha Zajc ile yollarını ayırmak isterken oyuncu bu duruma sıcak bakmıyor. Sarı lacivertli kulüpte kriz yaratan oyuncu takımdan kiralık olarak ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe yönetimi, oyuncu tarafını ikna etmek için uzun bir çaba sarfediyor. Miha Zajc, takımda kalıp kendini tekrar kanıtlamak istiyor.

FRED KESTİ!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, performansıyla takıma büyük katkı sağlarken 11'deki yerini kimseye bırakmıyor. Miha Zajc, Brezilyalı oyuncunun gölgesinde kalıyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon sarı lacivertli formayla 12 maça çıkan oyuncu, 2 gol katkısı sağlayabildi ve 748 dakika süre aldı.

Star Gazetesi

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