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Spor

Fenerbahçe'de Miha Zajc verilen süre dolmak üzere

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme önerisinde bulunduğu Miha Zajc'tan halen bir cevap gelmediği öğrenildi.

Fanatik15 Temmuz 2023 Cumartesi 13:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Miha Zajc verilen süre dolmak üzere
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Fenerbahçe'nin yeni sözleşme önerisinde bulunduğu Miha Zajc'a düşünme talebi nedeniyle verdiği süre dolmak üzere.

Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesi sona eren Miha Zajc'a yeni bir kontrat önermişti. İsmail Kartal'ın takımda kalmasını çok istediği Sloven orta saha oyuncusu, düşünmek için süre talep etmişti.

KARARINI BİR AN ÖNCE BİLDİRMEZSE...

Zajc cephesinden halen bir haber gelmediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in 29 yaşındaki futbolcuya, kararını bir an önce bildirmemesi halinde teklifin geri çekileceği mesajını gönderdiği öne sürüldü.

Zajc'ın kariyerine İtalya'da devam etmek istediği ancak henüz beklediği seviyede bir teklif almadığı belirtildi.

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