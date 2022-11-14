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Spor

Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın sözleşmesi sona eriyor! Ocak ayında...

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, sözleşme uzatma teklifini reddederse Ocak ayında gelecek olan tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Miha Zajc ile İtalyan kulüplerinin ilgilendiği iddia edildi.

Akşam14 Kasım 2022 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın sözleşmesi sona eriyor! Ocak ayında...
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Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de devre arasındaki transfer planı belirlemiş durumda. Sarı-Lacivertliler, ocak ayında bir oyuncu hariç futbolcu satmayı kesinlikle düşünmüyor. Satılacak isim ise Miha Zajc... Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Slovenyalı oyuncuya yeni bir sözleşme teklifi yapılacak. 28 yaşındaki orta saha bu teklife olumsuz yanıt verirse gelecek tüm teklifler masaya yatırılacak. Sarı-Lacivertli Yönetim, başarılı orta saha oyuncusunu sezon sonunda bedava göndermek istemiyor.

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İtalyan kulüpleri başarılı oyuncu ile yakından ilgileniyor. Miha Zajc'ın ismi Türkiye'den Beşiktaş'la da anılıyor. Başarılı orta saha oyuncusunun satışından gelecek para devre arasında yapılacak takviyeler için harcanacak. 28 yaşındaki oyuncunun transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Fenerbahçe, 2019 yılında Empoli'ye Zajc'ın bonservisi için 3 milyon 500 bin euro ödemişti. Sarı-Lacivertliler, bu rakamın yanı sıra İtalyan ekibine Salih Uçan'ı da bonservisiyle göndermişti.

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