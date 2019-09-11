Fenerbahçe'de Milli coşku
Vedat Muriç, Kosova adına 2 gol, 2 asistle yıldızlaştı. 1’er gol kaydeden Ozan Tufan, Deniz Türüç ile Emre Belözoğlu, Zanka ve Nabil Dirar oynadıkları futbolla ülkelerinin milli takımlarına büyük katkı yaptılar.
STAR
FENERBAHÇE’NİN 6 milli futbolcusu ülke takımlarında gösterdikleri performansla tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Kanarya’nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç Süper Lig’den sonra Kosova Milli Takımı’nda da gollerine ve asistlerine devam etti. Kosova’nın Çekya’yı 2-1 yendiği maçta ilk golü atan Muriç, İngiltere maçında da sahnedeydi.
DENİZ, FRİKİKTEN AVLADI
Muriç 5-3 yenilmelerine rağmen atılan 3 golün 1’ini kaydetti 2’sinin ise asistini yaptı. Ozan Tufan Andorra’yı 1-0 yendiğimiz maçta tek golü atarken, Moldova mücadelesinde sahada basmadık yer bırakmadı. Deniz Türüç, 4-0 kazandığımız Moldova mücadelesinde frikikten 2. golü kaydetti. Kaptan Emre Belözoğlu, Andorra önünde canını dişine takarak oynadı.
MURİÇ, LEWANDOWSKİ GİBİ
Zanka, Dinamarka’nın Gürcistan (5-1) ve Cebelitarık’ı (6-0) yendiği maçlarda sonradan oyuna girip kusursuz oynadı. Faslı Nabil Dirar 1-1 biten Burkina Faso maçındaki futboluyla övgü aldı. Kruse, İsviçre’nin Badische Zeitung gazetesine haber olan Muriç için şöyle konuştu: “Onu Lewandowski’ye benzetiyorum. 2-3 sezon içinde B.Münih seviyesinde olacak.”
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