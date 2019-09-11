27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7571
  • 6,348
  • 276.673
  • 101922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de Milli coşku

Vedat Muriç, Kosova adına 2 gol, 2 asistle yıldızlaştı. 1’er gol kaydeden Ozan Tufan, Deniz Türüç ile Emre Belözoğlu, Zanka ve Nabil Dirar oynadıkları futbolla ülkelerinin milli takımlarına büyük katkı yaptılar.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

STAR

FENERBAHÇE’NİN 6 milli futbolcusu ülke takımlarında gösterdikleri performansla tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Kanarya’nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç Süper Lig’den sonra Kosova Milli Takımı’nda da gollerine ve asistlerine devam etti. Kosova’nın Çekya’yı 2-1 yendiği maçta ilk golü atan Muriç, İngiltere maçında da sahnedeydi.

DENİZ, FRİKİKTEN AVLADI

Muriç 5-3 yenilmelerine rağmen atılan 3 golün 1’ini kaydetti 2’sinin ise asistini yaptı. Ozan Tufan Andorra’yı 1-0 yendiğimiz maçta tek golü atarken, Moldova mücadelesinde sahada basmadık yer bırakmadı. Deniz Türüç, 4-0 kazandığımız Moldova mücadelesinde frikikten 2. golü kaydetti. Kaptan Emre Belözoğlu, Andorra önünde canını dişine takarak oynadı.

MURİÇ, LEWANDOWSKİ GİBİ

Zanka, Dinamarka’nın Gürcistan (5-1) ve Cebelitarık’ı (6-0) yendiği maçlarda sonradan oyuna girip kusursuz oynadı. Faslı Nabil Dirar 1-1 biten Burkina Faso maçındaki futboluyla övgü aldı. Kruse, İsviçre’nin Badische Zeitung gazetesine haber olan Muriç için şöyle konuştu: “Onu Lewandowski’ye benzetiyorum. 2-3 sezon içinde B.Münih seviyesinde olacak.”

Yol taksiyi yuttu! Şoför son anda kurtuldu... İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD’de 11 Eylül saldırısında ölenler törenle anıldı

ABD’de 11 Eylül saldırısında ölenler törenle anıldı

Trabzonspor'da sakatlık şoku! 1,5 ay yok...

Trabzonspor'da sakatlık şoku! 1,5 ay yok...

Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Muş'ta düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Rusya'dan Batı Şeria'nın 'ilhak' vaadine sert tepki

Rusya'dan Batı Şeria'nın 'ilhak' vaadine sert tepki

İP'li Özdağ yine Suriyelileri hedef gösterdi

İP'li Özdağ yine Suriyelileri hedef gösterdi

Her yerde Türk bayrağını indiren Rum aranıyor

Her yerde Türk bayrağını indiren Rum aranıyor

Baskılar sonuç verdi: Hindistan geri adım attı

Baskılar sonuç verdi: Hindistan geri adım attı
 

POPÜLER HABERLER

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Muhtemelen ilk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

Muhtemelen ilk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

Koruma altına alınıyor! Görünüşü kavuna tadı salatalığa benziyor...

Koruma altına alınıyor! Görünüşü kavuna tadı salatalığa benziyor...

150-200 çeşit var! İnsanları cezbediyor...

150-200 çeşit var! İnsanları cezbediyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA