Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, bekleneni bir türlü veremezken İngiliz basınında oyuncuyla ilgili ilginç bir haber yer aldı.

Londra ekibinden 1.5 sezon için kiralanan Nijeryalı hücum oyuncusunu sarı-lacivertlilerin ocak ayında geri göndermek istediği iddia edildi. Yıllık 3.2 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile ligde 14 maça çıkarken 4 gol atıp 1 kez de asist yapmıştı. Bu sezon ise sakatlığı nedeniyle de sahalardan bir süre uzak kalan Moses, sadece 4 lig maçına çıkabilirken 1 gol atıp 1 tane de asist yaptı.

İngiliz Daily Mail'in haberinde ocak ayında Fenerbahçe'nin Moses'ı yollayarak teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği Ahmed Musa'yı almayı planladığı belirtildi. Bir dönem Premier Lig'de oynayan Nijeryalı forvet, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyiyor.

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