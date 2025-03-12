Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile Allan Saint-Maximin arasında sözlü bir atışma gerçekleşti. Maç kadrosuna alınmayan ve bunun üzerine paylaşım yapan Maximin'e, Jose Mourinho cevap verdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" paylaşımı yaptı.

MOURINHO'DAN CEVAP GELDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise bu paylaşıma cevap verdi. TRT Spor'a konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur" dedi.

PFDK SEVKİYLE İLGİLİ SÖZLERİ

Mourinho, yaptığı açıklamada "PFDK Başkanı'nı herhangi bir şeyle suçlamadım, ben herhangi bir fotoğraf yayınlamadım. Benimle hiçbir ilgisi olmayan bir sosyal medya olayının ortasında kaldım. Profesyonel bir çevirmen incelerse kimseyi hiçbir şeyle suçlamadığımı fark eder. Ben hata yaptığımda bunu kabul eden birisiyim ancak cezayı gerektirecek hiçbir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

MOURINHO'NUN SÖZLERİ

PFDK'nin Jose Mourinho açıklamasında Portekizli teknik adamın 6 Mart tarihindeki açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildiği belirtilmişti. Mourinho, 6 Mart'ta Sky Sports'a röportaj vermişti.

Mourinho, o röportajında, "Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz" demişti.