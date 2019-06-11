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Fenerbahçe'de muhalefet harekete geçti! İlhan Ekşioğlu'nun Ali Koç'un karşısına çıkacağı iddia edildi

Fenerbahçe'de muhalefet yeni başkan adayı için çalışmalar yapıyor. Ali Koç'un karşısına çıkarılacak aday konusunda ortaya atılan son isim İlhan Ekşioğlu oldu.

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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Aykut Kocaman ve İlhan Ekşioğlu’nun Türkiye-Fransa maçı için Konya’da bir araya gelmesi dedikodu kazanının kaynamasına neden oldu. Bir süredir Ali Koç’un karşısına güçlü bir aday çıkarma çabaları içinde olan muhalefet Ozan Balaban ismi üzerinde dururken, Ekşioğlu’nun göreve talip olduğu iddia edildi.

Muhalefetin İlhan Ekşioğlu’nun etrafında birleşebileceği ama buna rağmen Ozan Balaban ismine sıcak bakanların sayısının çok daha fazla olduğu ise gelen bilgiler arasında. Muhalefetin ayrıca seçin sürecinde Ali Koç’a destek olan ama gelen başarısızlık ve umut vermeyen politikalar yüzünden desteğini çekenlerle de dirsek temasına başladığı gelen bilgiler arasında.

Seçimde Ali Koç'a destek verenler geri çekiliyorlar

Seçim sürecinde Ali Koç’a sonsuz destek veren pek çok isim futbol takımının yaşadığı hayal kırıklığının yanı sıra yanlış politikalar ve düşülen durum yüzünden Ali Koç’tan desteğini çekmiş durumda. Bu isimlerden bazıları Koç’a ilk günden beri muhalif olan isimlerle dirsek temasına girmeye başladı.

Ali Koç’a desteğini çekenlerin başında eski başkanlardan Ali Şen geliyor. Seçim sürecinde Ali Koç’a ciddi anlamda destek veren bazı isimlerin de yine ''bu iş Ali Koç’la olmayacak. Daha kötüye gitmeden önüne geçilmeli'' kararı aldıkları bildirildi.

(Fotospor)

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