Fenerbahçe'de Nabil Dirar sahalardan en az 1 ay uzak kalacak
Fenerbahçe’de kasık fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'de kasığında ağrılar bulunan Nabil Dirar'ın, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı.
Faslı yıldızın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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