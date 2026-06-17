Fenerbahçe'de Nathan Ake sesleri!

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Aziz Yıldırım'ın oturmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin listesinin üst sıralarında Manchester City'de top koşturan Nathan Ake var.

TRT Spor'un haberine göre, Nathan Ake, Manchester City'den eski takım arkadaşı Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson'u aradı ve sarı-lacivertli kulübü sordu.

Ederson'un Ake'ye Fenerbahçe ve İstanbul'dan övgüyle bahsettiği belirtildi. Dünya Kupası'nda olan Ake'nin transferi için temsilcisi ve ailesiyle temas halinde olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Ake geride bıraktığımız sezon Manchester City formasıyla 32 maçta süre aldı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.