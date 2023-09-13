Fenerbahçe'de Nazım Sangare krizi

Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncu için 2020'de Antalyaspor'a 1 milyon 750 bin Euro ödemişti. Nazım Sangare, bir türlü beklenen performansı sergileyemedi.

KULÜP BULUNAMIYOR

2021- 22 sezonunun son bölümünde diz bağları kopan Nazım, geçen sezon hiç süre alamadı. Bir dönem Milli formayı da giyen sağ bek, bu sezon da kadroda düşünülmüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler, Nazım Sangare'ye bir türlü kulüp bulamıyor.

İNDİRİME GİTMİYOR

29 yaşındaki oyuncunun, 1.5 milyon Euro'luk maaşında indirime gitmek istememesi, talip olan takımların geri adım atmasına neden oluyor.