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Spor

Fenerbahçe'de Nazım Sangare krizi

Fenerbahçe'de Nazım Sangare, yaşadığı sakatlıklar ve form durumundaki düzensizlikler nedeniyle bir türlü istenileni veremedi. Kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki futbolcunun tek sorunu, onu isteyen takımların Fenerbahçe'deki yüksek maaşının yanından bile geçememesi.

13 Eylül 2023 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Nazım Sangare krizi
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Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncu için 2020'de Antalyaspor'a 1 milyon 750 bin Euro ödemişti. Nazım Sangare, bir türlü beklenen performansı sergileyemedi.

KULÜP BULUNAMIYOR

2021- 22 sezonunun son bölümünde diz bağları kopan Nazım, geçen sezon hiç süre alamadı. Bir dönem Milli formayı da giyen sağ bek, bu sezon da kadroda düşünülmüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler, Nazım Sangare'ye bir türlü kulüp bulamıyor.

İNDİRİME GİTMİYOR

29 yaşındaki oyuncunun, 1.5 milyon Euro'luk maaşında indirime gitmek istememesi, talip olan takımların geri adım atmasına neden oluyor.

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