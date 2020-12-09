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Spor

Fenerbahçe'de Nazım Sangare takıma döndü

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

DHA09 Aralık 2020 Çarşamba 16:42 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 16:42
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertlilerin sabah yaptığı antrenman öncesi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden gelen sağlık ekibi, futbolcuların hormon, vitamin, mineral düzeylerini takip etmek ve değerleri yerine koymak için test uyguladı.

Testin ardından teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe'de Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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