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Spor

Fenerbahçe'de neler yaptı? İşte İsmail Kartal'ın karnesi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. 4. kez takımın başına geçen başarılı teknik direktörün sarı lacivertli ekipteki karnesini mercek altına aldık. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Haziran 2026 Perşembe 13:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de neler yaptı? İşte İsmail Kartal'ın karnesi
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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda büyük bir sürpriz yaşandı.

İSMAİL KARTAL GÖREVE GELDİ

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu.

IV. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ

Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'de IV. İsmail Kartal dönemi başladı. 65 yaşındaki İsmail Kartal, daha önce üç dönem Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

İLK SEZONU

İsmail Kartal, teknik direktör olarak Fenerbahçe'yi ilk kez 2014-2015 sezonunda çalıştırmış ve Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

PEREIRA'DAN SONRA KARTAL

Kartal, daha sonra ise Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'de görev almıştı.

JESUS'UN ARDINDAN GÖREVE GELDİ

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunun sonunda Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu bir kez daha İsmail Kartal'a emanet edildi.

99 GOL, 99 PUAN

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda 99 gol ve 99 puanla ikinci sırada yer aldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin başında üç dönemde toplamda 125 maçta görev alan İsmail Kartal, 86 galibiyet, 22 beraberlik, 17 mağlubiyet yaşadı.[Maç başı puan ortalaması 2.24]

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