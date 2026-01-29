İSTANBUL 16°C / 11°C
  Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! İşte transferde son durum
Spor

Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! İşte transferde son durum

Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı yıldız oyuncu N'Golo Kante için kötü haber geldi. Suudi basınında yer alan habere göre; Al Ittihad, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için yaptığı transfer teklifini reddetti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de N'Golo Kante çıkmazı! İşte transferde son durum
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan kötü haber geldi.

Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye olumlu cevap gelmediği iddia edildi.

Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah, Al Ittihad'ın Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için yaptığı transfer teklifini geri çevirdiğini öne sürdü.

Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Kante kulübü Al-Ittihad'a transferde kolaylık sağlanması adına baskı yaptı ancak şimdilik sarı-lacivertliler olumlu sonuç alamadı.

Öte yandan Fenerbahçeli yöneticilerin, N'Golo Kante için bir kez Al-Ittihad'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Al-Ittihad forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Kante, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

