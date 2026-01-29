Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan kötü haber geldi.

Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye olumlu cevap gelmediği iddia edildi.

Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah, Al Ittihad'ın Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için yaptığı transfer teklifini geri çevirdiğini öne sürdü.

Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Kante kulübü Al-Ittihad'a transferde kolaylık sağlanması adına baskı yaptı ancak şimdilik sarı-lacivertliler olumlu sonuç alamadı.

Öte yandan Fenerbahçeli yöneticilerin, N'Golo Kante için bir kez Al-Ittihad'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Al-Ittihad forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Kante, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.