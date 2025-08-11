Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Niko Jankovic için harekete geçti ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Hırvat '10 numara'nın kulübü Rijeka'yı da ikna eden Sarı-Lacivertliler, transferi beklemeye aldı. TRT Spor, Kanarya'nın oyuncudan vazgeçeceğini bildirdi. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, 23 yaşındaki genç yetenek için 5.6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 'sonraki satıştan yüzde 10 pay' maddesi de yer alacak. Jankovic, 4 yıllık kontrat imzalamaya hazır. Genç yetenek, Dinamo Zagreb altyapısında yetişti. Slaven Belupo, Gorica, Zrinjski Mostar ve Rijeka'da kiralık oynadı. Rijeka, Temmuz 2023'te bedelsiz olarak oyuncunun bonservisini aldı.

2024/25 sezonunda 45 maça çıkan Jankovic, 8 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Ayrıca bu sezon ise takımıyla 5 maça çıkan 23 yaşındaki Hırvat on numara, 1 gol sevinci yaşadı. Ana mevkisi on numara olan Hırvat futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor.