İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7326
  • EURO
    47,571
  • ALTIN
    4408.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Niko Jankovic belirsizliği! İşte transferde son durum
Spor

Fenerbahçe'de Niko Jankovic belirsizliği! İşte transferde son durum

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. 23 yaşındaki Niko Jankovic'le ve oyuncunun kulübü Rijeka ile her konuda anlaşma sağlayan sarı lacivertli ekip, transferi beklemeye aldı. İşte detaylar...

AKŞAM11 Ağustos 2025 Pazartesi 08:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Niko Jankovic belirsizliği! İşte transferde son durum
ABONE OL

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Niko Jankovic için harekete geçti ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Hırvat '10 numara'nın kulübü Rijeka'yı da ikna eden Sarı-Lacivertliler, transferi beklemeye aldı. TRT Spor, Kanarya'nın oyuncudan vazgeçeceğini bildirdi. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, 23 yaşındaki genç yetenek için 5.6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 'sonraki satıştan yüzde 10 pay' maddesi de yer alacak. Jankovic, 4 yıllık kontrat imzalamaya hazır. Genç yetenek, Dinamo Zagreb altyapısında yetişti. Slaven Belupo, Gorica, Zrinjski Mostar ve Rijeka'da kiralık oynadı. Rijeka, Temmuz 2023'te bedelsiz olarak oyuncunun bonservisini aldı.

2024/25 sezonunda 45 maça çıkan Jankovic, 8 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Ayrıca bu sezon ise takımıyla 5 maça çıkan 23 yaşındaki Hırvat on numara, 1 gol sevinci yaşadı. Ana mevkisi on numara olan Hırvat futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.