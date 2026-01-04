İSTANBUL 17°C / 11°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Fenerbahçe'de Nkunku mesaisi: Görüşmeler hızlandı
Spor

Fenerbahçe'de Nkunku mesaisi: Görüşmeler hızlandı

Fenerbahçe'nin, Milan forması giyen Christopher Nkunku için transfer temaslarını hızlandırdığı öne sürüldü. İtalyan basını, taraflar arasında yoğun görüşmeler yaşandığını ve sürecin oyuncunun kararına bağlı olduğunu yazdı.

4 Ocak 2026 Pazar 00:09
Fenerbahçe'de Nkunku mesaisi: Görüşmeler hızlandı
ABONE OL

Fenerbahçe, Milan forması giyen Christopher Nkunku için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertli yönetim, Fransız yıldızı kadrosuna katmak adına temaslarını sıklaştırmış durumda.

İtalyan basınından Calcio Mercato, Fenerbahçe'nin Nkunku transferi için bastırdığını ve son saatlerde taraflar arasında yoğun görüşmeler yapıldığını duyurdu. Haberde, transferin kaderinin büyük ölçüde oyuncunun vereceği karara bağlı olduğu vurgulandı.

Kısa zaman önce Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Milan Sportif Direktörü Igli Tare, Nkunku'yla ve Fenerbahçe'yle ilgili gelen soruya şu cevabı vermişti:

"Transfer dönemindeyiz, çok fazla spekülasyon var. O hiçbir zaman şüphe konusu olmadı. Takıma adaptasyonunda sona yaklaştı ve son aylarda geliştiğini gördük. Son maçta attığı iki golün ona öz güven kazandıracağını umuyoruz. Bizim için önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz."

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 15 maça çıkan Nkunku, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Milan, Fransız futbolcu için Chelsea'ye 37 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

