Fenerbahçe, Milan forması giyen Christopher Nkunku için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertli yönetim, Fransız yıldızı kadrosuna katmak adına temaslarını sıklaştırmış durumda.

İtalyan basınından Calcio Mercato, Fenerbahçe'nin Nkunku transferi için bastırdığını ve son saatlerde taraflar arasında yoğun görüşmeler yapıldığını duyurdu. Haberde, transferin kaderinin büyük ölçüde oyuncunun vereceği karara bağlı olduğu vurgulandı.

Kısa zaman önce Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Milan Sportif Direktörü Igli Tare, Nkunku'yla ve Fenerbahçe'yle ilgili gelen soruya şu cevabı vermişti:

"Transfer dönemindeyiz, çok fazla spekülasyon var. O hiçbir zaman şüphe konusu olmadı. Takıma adaptasyonunda sona yaklaştı ve son aylarda geliştiğini gördük. Son maçta attığı iki golün ona öz güven kazandıracağını umuyoruz. Bizim için önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz."

Bu sezon Milan formasıyla 15 maça çıkan Nkunku, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Milan, Fransız futbolcu için Chelsea'ye 37 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.