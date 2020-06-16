Fenerbahçe'de Obradoviç zirvesi sona erdi!

16 Haziran 2020 Salı 19:09 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 19:09

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç arasındaki görüşme sona erdi.

Semih Özsoy ile Maurizio Gherardini'nin de yer aldığı görüşmede taraflar şartlarını ve beklentilerini sundu.

Taraflar bu görüşmenin ardından birbirlerinin şartlarını düşünecekler ve kısa süre içerisinde son kararı vermek için yeniden buluşacaklar.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Bu arada Ali Koç, Obradovic ile yaptığı toplantıdan önce "Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir diye bir sözüm var, basketbol efsanesidir ve Fenerbahçelilerin kalbindeki yeri de bambaşkadır. Fenerbahçe Basketbol Kulübünün bütçesinin 30 milyonlar olması mümkün değil. Basketbolun açığı, futbolun açığının yarısı kadar. Bu yeni şartlar, hocamızın kalmak isteyeceği, liderlik yapmak isteyeceği şartlar ise, biz onun liderliğinde olmayı istiyoruz." açıklamasını yapmıştı.