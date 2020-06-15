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Spor

Fenerbahçe'de Obradovic'in imzası an meselesi

Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.

15 Haziran 2020 Pazartesi 09:44 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:44
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Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği sorunun cevabı bu hafta içinde yanıt bulacak. Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi biten başantrenör Zeljko Obradovic’in, yönetim ile görüşmeler yapmak için bugün İstanbul’da olması bekleniyor. Bu hafta içinde yapılacak görüşmeler sonrası ise bu konuda son noktanın koyulması planlanıyor.

KALMAK İSTİYOR

Yönetim, sezon ortasında 3 milyon euro yıllık ücret alan Obradovic’e 1 milyon 650 bin dolarlık bir teklifte bulunmuştu. 30 milyon euroluk bütçenin de 20 milyon euro civarlarına ineceği de belirtilmişti. Görüşmelerin bu rakamlar üzerinden yapılması bekleniyor. Obradovic, Fenerbahçe’de kalmak istiyor.

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