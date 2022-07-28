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Spor

Fenerbahçe'de Ömer Temelli depremi: İstifa etti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi Ömer Temelli görevlerinden istifa etti.

28 Temmuz 2022 Perşembe 15:07 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ömer Temelli, görevinden istifa etti. Temelli sarı-lacivertli kulüpte daha önce Aziz Yıldırım döneminde de yöneticilik yapmıştı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli'nin istifa ettiği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz."

ÖMER TEMELLİ KİMDİR?

Ömer Temelli 02 Eylül 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzon'un Sürmenelidir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Ömer Temelli, Mart 2006'dan sonra iki kez yedek ve sonrasında da asil üye olarak Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı.

Temelli, farklı dönemlerde stad, tesisler, Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol takımı, Fenerbahçe Kolej, Taraftar kart, Fenercell ve Futbol Altyapı'dan sorumlu Asbaşkanlık görevlerini yürüttü.

Ömer Temelli, Aziz Yıldırım'ın kuzeni ile evlidir.

Üniversite mezunu olan Temelli evli ve 2 çocuk babasıdır.

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