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Fenerbahçe'de öncelik golcü transferinde

Ersun Yanal, Muriqi'in performansından memnun olsa da şampiyonluk yarışında elinin güçlü olmasını istiyor. Yönetim bu problemi çözebilmek için temaslara devam ediyor.

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Transferin flaş ekiplerinden Fenerbahçe'de öncelik golcüde. Zanka hamlesiyle savunmadaki sıkıntıyı bir nebze olsun gideren sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Ersun Yanal, ısrarla yeni golcü bekliyor.
 
Hücum hattı, Rodrigues, Kruse, Deniz Türüç ve Vedat Muriç gibi isimlerle güçlendirilmiş olsa da Yanal, şampiyonluk yarışında elinin güçlü olması için bir golcü daha alınmasında ısrarlı.
 
Tecrübeli teknik adam, Muriç'in performansından memnun olsa da elinde alternatif olmasını istiyor. Muriç'i yedek bırakacak kalibrede bir golcü olarak Premier Lig'den Belçikalı Michy Batshuayi ve İngiliz Daniel Sturridge isimleri ön plana çıkarken, kariyerini en-Nasr'da sürdüren Ahmed Musa için de girişimler var. 
 
Batshuayi'yi kiralamak için Chelsea'yle görüşen Damien Comolli, bonservisi elinde olan Sturridge'nin menajeriyle de temasta. Ahmed Musa için ise görüşmeleri Selahattin Baki yürütüyor.
 
Ortanın acelesi yok
 
Fenerbahçe'nin takviye yapmayı planladığı bir diğer mevkii olan orta saha için ise acele edilmiyor. Emre Belözoğlu'nun transferinin ardından geri dönen Ozan Tufan'ın yüksek performansını teknik direktör Ersun Yanal'ı rahatlatmış durumda. Yanal, yönetime verdiği raporda, orta sahanın öncelikli olmadığını belirtti. Buna rağmen çalışmalar tam gaz devam ediyor.
 
Bernard Mensah için Kayserispor'la pazarlıkları sürdüren sarı-lacivertliler, Mahmut Tekdemir için de Başakşehir'e yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Erol Bedir'le bizzat görüşen Ali Koç'un Mensah için Kayseri'nin Atletico Madrid'e ödemeyi taahhüt ettiği 3,6 milyon avroyu karşılama garantisi verdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Mensah'a da 1,5 milyon avrodan üç yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Kayseri'nin Taylan Antalyalı takviyesi bu transferin önünü açmış görünürken, sarı-lacivertlilerin Olimpiakos maçı sonrası Mahmut için Başakşehir'e son bir teklif sunacağı öne sürüldü.
 
(Türkiye)
 

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

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