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Spor

Fenerbahçe'de öncelik savunmanın! Listede 3 isim yer aldı

Ligin birinci yarısı bitmeden Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe transfer hedefini belirledi. Sarı lacivertli ekip hücuma değil savunmaya öncelik verdi. Fenerbahçe'nin listesinde 3 isim yer aldı. İşte detaylar...

Akşam23 Aralık 2024 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de öncelik savunmanın! Listede 3 isim yer aldı
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Süper Lig'de zor günler yaşayan Fenerbahçe, devre arası transfer planını belirledi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transferde önceliğini savunma hattını güçlendirmeye verdi. Kanarya'da Becao'nun sezonu kapatmasının ardından Samet Akaydin'la da yolların ayrılması bekleniyor. Portekizli çalıştırıcı, bu gelişmeler sonrası 2 stoper, 1 sol bekin kadroya dahil edilmesini istiyor. Alınacak sol bekin stoper oynama özelliğinin olmasına da bakılıyor.

MAGUİRE, MERİH VE HERMOSO

Fener, Talisca ile anlaşma aşamasına gelse de frene bastı. Öncelik savunma hattına verilmiş durumda. Manchester United'ın 31 yaşındaki İngiliz stoperi Harry Maguire, Roma'nın 29 yaşındaki İspanyol savunmacısı Mario Hermoso ve Merih Demiral listenin üst sıralarında yer alıyor. Sarı lacivertli yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Kısa süre içinde savunma hattına iki takviye yapılması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho, gelişmeleri yakından takip ediyor.

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