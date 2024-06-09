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Spor

Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanının belli olacağı genel kurulda oy verme işlemi başladı.

9 Haziran 2024 Pazar 10:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı
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enerbahçe Kulübü'de yapılacak tarihi genel kurulunda Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak. Ülker Stadı'nda ilk gün mali genel kurul gerçekleştirildi. Aidatlarını yatıran 46 bin 410 üye oy kullanma hakkına sahip.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ: Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ: Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

OY PUSULALARININ RENGİ BELİRLENDİ: Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın bugün yapılacak seçim öncesinde oy pusulalarının rengi belirlendi. Ali Koç'un oy pusularının rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu.Kongrede başkanlık seçimi bugün toplam 47 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe'de seçimli genel kurulda oy verme işlemi başladı.

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