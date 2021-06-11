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Spor

Fenerbahçe'de Oytun Özdoğan ayrılığı

Fenerbahçe'de kaleci Oytun Özdoğan, 'Formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşçakalın.' dedi.

DHA11 Haziran 2021 Cuma 20:43 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 20:43
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Fenerbahçe'de 2014 yılından beri forma giyen kaleci Oytun Özdoğan, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oytun Özdoğan, şu ifadeleri kullandı: "2014 yılında büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, altyapıdan A takıma kadar formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi. Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, A takım hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayga açma zamanı. Hoşçakalın."

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