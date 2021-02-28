İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2021 Pazar / 16 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4294
  • EURO
    8,982
  • ALTIN
    412.302
  • BIST100
    1471.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Ozan Tufan da Erol Bulut'tan kesik yedi
Spor

Fenerbahçe'de Ozan Tufan da Erol Bulut'tan kesik yedi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan uzun bir süre sonra yedek kulübesinde yer aldı.

28 Şubat 2021 Pazar 19:19 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 19:19
ABONE OL

Fenerbahçe'de bu sezon Erol Bulut'un değişmez ismi olan Ozan Tufan, Süper Lig'de 23 maçta görev alırken 10 gole katkı yapmıştı.

4 gol, 6 asistle oynayan Ozan, sarı kart cezası nedeniyle 1 maç, koronavirüse yakalanması nedeniyle ise 2 maç kaçırmıştı.

Diğer tüm maçlarda Bulut'un vazgeçilmezi olan milli futbolcunun, Fenerbahçe için kritik öneme sahip olan Trabzonspor maçında kesik yemesi akıllara Caner Erkin krizini getirdi.

Caner Erkin, disiplinsiz hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle teknik heyet tarafından Trabzon kafilesine dahil edilmemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.