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Spor

Fenerbahçe'de Ozan Tufan devri sona erdi! Yeni adresi belli oldu

Ozan Tufan için Fenerbahçe hikayesi sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın İngiliz ekibi Watford'a geri gitme ihtimali bulunuyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi5 Nisan 2022 Salı 20:55 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 20:55
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın kaderi belli oldu. Geçtiğimiz ara transfer döneminde kiralık olarak forma giydiği Watford'dan geri dönen Ozan Tufan, ada ekibinin küme düşmemesi halinde satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle İngiltere'ye geri dönme ihtimali bulunuyor.

OZAN TUFAN'IN BİLETİ KESİLDİ

Ozan Tufan, geçtiğimiz ara transfer döneminde kiralık olarak oynadığı İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. 27 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertlilerdeki performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

OZAN TUFAN, İNGİLTERE'YE DÖNEBİLİR

27 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz yaz Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak gönderilmişti. İngiliz ekibi eğer ligde kalırsa 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan Tufan, Watford'a geri gidecek. İngiliz ekibi şu anda Premier Lig'de 22 puanla 18. sırada yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ozan Tufan, bu sezon başarısız performansıyla sık sık eleştiri konusu oldu. Sarı-lacivertli formayla yalnızca 9 resmi maçta 285 dakika süre alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu gol ve asist katkısında bulunamadı.

Star Gazetesi

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